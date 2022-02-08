Порошенко предрекли международный суд из-за геноцида жителей Донбасса

Первый заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока заявила, что бывшего президента Украины Петра Порошенко ожидает международный суд за геноцид жителей Донбасса. Ее цитирует «Газета.ру».

Представительница МИД ЛНР отметила, что Порошенко стоило бы задуматься о поиске страны, в которой он мог бы скрыться от политически мотивированного украинского возмездия. Но при этом она также предрекла экс-президенту неминуемое международное разбирательство по факту военных преступлений и геноцида жителей Донбасса, спонсором и вдохновителем которого, по ее словам, он являлся.

По мнению Сороки, руководство России понимает, что украинские политические лидеры, пришедшие к власти в результате вооруженного госпереворота, давно не следуют букве закона и не придерживаются принципов гуманизма в отношении граждан своей же страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить политическое убежище в стране бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко. Преследование политика как государственного преступника он назвал чрезмерным.

В ответ на это Порошенко посоветовал Путину осознать, что Украина не нуждается в российской заботе.