Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Порошенко предрекли международный суд из-за геноцида жителей Донбасса

В МИД ЛНР заявили об ожидающем Порошенко международном суде за геноцид жителей Донбасса

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Первый заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока заявила, что бывшего президента Украины Петра Порошенко ожидает международный суд за геноцид жителей Донбасса. Ее цитирует «Газета.ру».

Представительница МИД ЛНР отметила, что Порошенко стоило бы задуматься о поиске страны, в которой он мог бы скрыться от политически мотивированного украинского возмездия. Но при этом она также предрекла экс-президенту неминуемое международное разбирательство по факту военных преступлений и геноцида жителей Донбасса, спонсором и вдохновителем которого, по ее словам, он являлся.

Материалы по теме:
«Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
«Чтоб конкуренты в земле лежали»Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
7 июля
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
18 января

По мнению Сороки, руководство России понимает, что украинские политические лидеры, пришедшие к власти в результате вооруженного госпереворота, давно не следуют букве закона и не придерживаются принципов гуманизма в отношении граждан своей же страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить политическое убежище в стране бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко. Преследование политика как государственного преступника он назвал чрезмерным.

В ответ на это Порошенко посоветовал Путину осознать, что Украина не нуждается в российской заботе.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Сборная России опустилась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Оценены последствия самых жестких санкций против России
Названы самые популярные бренды смартфонов в России
Умер актер фильмов «Война и мир» и «Вий» Арнольд Сысуев
Домработница украла у известной телеведущей серьги за несколько миллионов рублей
Женщина приложила к резюме снимок с татуировками на руках и прославилась в сети
На Украине двоюродная сестра спасла 10-летнего брата
Российским майнерам назвали подходящие страны для добычи криптовалюты
Более 33 тысяч птиц погибли в пожаре на российской птицефабрике
В Армении обвинили Лукашенко в оказании российской власти медвежьей услуги
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.