Байден пообещал обеспечить Европу газом

США и их партнеры смогут покрыть большую часть потребности европейцев в газе, если транзит топлива из России будет остановлен. Такое обещание дал президент страны Джо Байден по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, трансляцию которой Белый дом вел в Twitter. Глава правительства Германии также не видит поводов беспокоиться по поводу возможного дефицита газа.

«Мы изучаем возможности компенсации потерянного газа из России. Мы изучаем, что мы можем сделать, общаясь с друзьями по всему миру. Мы полагаем, что можем покрыть существенную часть», — подчеркнул Байден. Он также отметил, что, если Россия прекратит поставки, в первую очередь это будет «тяжелым ударом» для нее самой, так как сырьевой экспорт составляет «существенную часть ее бюджета». В то же время в феврале стало известно, что США уже столкнулись с нехваткой мощностей для сжижения газа и вряд ли смогут удовлетворить европейский спрос на топливо и обеспечить снижение цен на него.

Шольц заявил, что не предвидит дальнейшего усугубления энергокризиса в регионе. «Не нужно переживать. Переживать могут те, кто, будучи поставщиком, делает, может быть, слишком большую ставку на ископаемые ресурсы. Потому что по всему миру многие идут тем путем, которым идем мы,— в направлении возобновляемых источников», — сказал канцлер Германии.

США и ЕС стараются подготовиться к возможной заморозке поставок российского топлива. Такого ответа Запад ждет после введения новых санкций против России, которые уже разработал на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Американские и европейские власти активно ищут альтернативу топливу из России и ведут переговоры как с экспортерами, так и с импортерами газа, так как в хранилищах Европы осталось газа всего на несколько недель.