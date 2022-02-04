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США и Европа задумались о диверсификации поставок газа

Псаки заявила, что США обсуждают с Европой диверсификацию поставок газа из-за Украины
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Cheriss May / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов заявила, что США рассматривают с партнерами вопрос диверсификации поставок газа в Европу вместо российского при эскалации кризиса вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

США и Европа задумались о диверсификации поставок газа вместе с крупными поставщиками топлива. Стороны обсуждают, что можно сделать для увеличения запасов и удовлетворения их потребностей. Кроме того, США, находясь в контакте с европейскими союзниками, ищут пути реализации таких планов.

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Ранее Азербайджан и Япония предложили помочь Европе поставками газа при обострении конфликта на Украине. Японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что страна хотела бы «внести вклад в международное сообщество».

Предложение США заменить российский газ посчитали наивным. С таким заявлением выступил бывший министр энергетики Штатов Рик Перри. Он резко осудил намерения администрации президента Джо Байдена заменить российское топливо в Европе катарским сжиженным природным газом (СПГ).

Марина Совина
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