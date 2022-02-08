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Вяльбе прокомментировала снятие Большунова со спринта Олимпиады

Вяльбе назвала решение лыжника Большунова сняться со спринта Олимпиады-2022 благоразумным
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала снятие российского лыжника Александра Большунова со спринта Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Ее слова приводит ТАСС.

Вяльбе назвала решение благоразумным и профессиональным. «Саша молодец, профессионально все. Никто не заменит, да и некем заменить. Ничего, выступят трое, будут бороться», — заявила она.

О решении Большунова не участвовать в спринте ранее сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Отмечалось, что отказаться от выступления в гонке захотел сам спортсмен, так как ему тяжело дался скиатлон, проходивший на высоте.

Большунов выиграл скиатлон 6 февраля. Это золото Олимпиады стало для россиянина первым в карьере.

Сборную России в спринте представят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. Квалификация начнется в 11:50 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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