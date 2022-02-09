Украина начала скупать белорусский бензин

Импорт бензина на украинский рынок в январе вырос на 28 процентов, до 116,3 тысячи тонн, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой результат обеспечили покупки белорусского бензина, которые достигли 102 тысяч тонн (плюс 29 процента), сообщает enkorr.

Закупки по белорусскому направлению начали увеличивать почти все украинские импортеры. У брендов Оkko и Wog поставки выросли на 46 процентов и 47 процентов соответственно.

В феврале тенденция может только усилиться, так как с 7 февраля белорусские власти ввели запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы. Такие меры стали ответом на отказ Вильнюса пропускать калийные удобрения в порт Клайпеды, что, в свою очередь, связано с санкциями США против «Беларуськалия».

Глава консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заметил, что в ближайшее время на рыночную ситуацию запрет влияния не окажет, но стратегически Украина усилит зависимость от импорта нефтепродуктов из России и Белоруссии.

Поводом для таких прогнозов стало сокращение внутреннего производства бензина на Украине на 3 процента за 2021 год, до 1,01 миллиона тонн, и рост закупок из-за рубежа на 16,2 процента, до 1,27 миллиона тонн.

Между тем польская нефтеперерабатывающая компания Orlen, владеющая Мажейкяйским нефтеперерабатывающим заводом в Литве и железнодорожным перегрузочным терминалом на польско-литовской границе в Моцкаве, утверждает, что сможет без проблем перевести транспортные потоки, чтобы бензин на Украину шел через Польшу.

В свою очередь литовские власти пока не готовы оценивать, насколько серьезно Белоруссия намерена исполнять свои угрозы, ведь санкции ограничат ее валютную выручку. А именно проблемы с валютой заставляют Минск настолько нервно реагировать на проблемы с поставками калия на мировые рынки.