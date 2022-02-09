В Госдуме оценили заявление постпреда Украины о членстве России в СБ ООН

Слова постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, усомнившегося в праве России на постоянное членство в Совете Безопасности (СБ ООН), невозможно воспринимать серьезно. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Никакой серьезности это заявление не имеет, потому что прозреть по поводу членства России в Совбезе ООН через 31 год после распада Советского Союза — это слишком долгая пауза, чтоб ее всерьез воспринимать», — счел депутат, оценивший прозвучавшее ранее высказывание постпреда Украины. По его мнению, в Киеве готовы найти или изобрести любые поводы, чтобы нанести вред РФ.

Беседуя с журналистами, Затулин назвал нынешнюю Украину враждебным государством, объявившим Россию в своих новых законах «оккупантом и агрессором». Он уверен, что заявление Кислицы также продиктовано желанием нанести ущерб Москве или заставить «поволноваться». Депутат уверен, что на официальном уровне это высказывание «можно пропустить мимо ушей».

Ранее постпред Украины в ООН Сергей Кислица усомнился в том, что Россия способна документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности. По его словам, после ликвидации СССР Россия на правах преемника вошла в ООН, не пройдя процедуру вступления во Всемирную организацию.

1 февраля сообщалось, что словесная перепалка, которая разгорелась между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности организации, стала острейшей за последние годы. Как уточнили в The Washington Post, особенно резкую реакцию со стороны Небензи вызвало замечание американского постпреда о том, что Россия, не имея каких-либо фактических оснований, пытается выставить Украину и страны Запада как агрессоров и таким образом сфабриковать предлог для вторжения в соседнюю страну. В ответ российский представитель обвинил Вашингтон в намеренных провокациях, которые способствуют эскалации ситуации в регионе, и лживых заявлениях относительно планов Москвы по вторжению.