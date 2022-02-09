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Спорт

ФФКР отреагировала на сомнительный допинг-тест российского чемпиона Олимпиады

В ФФКР заявили, что не владеют информацией о сомнительном допинг-тесте российского атлета

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Федерация фигурного катания России (ФФКР) отреагировала на сомнительный допинг-тест российского чемпиона Олимпийских игр-2022 в командном турнире. Пресс-атташе организации Ольгу Ермолину цитирует РИА Новости.

Ермолина заявила, что в федерации пока не дают комментариев относительно сложившейся ситуации. Она подчеркнула, что организация не владеет дополнительной информацией и знает только то, что знают все по поводу переноса церемонии награждения.

Ранее 9 февраля издание Inside the Games сообщило, что российский атлет, выступавший в командном турнире в Пекине, сдал сомнительный тест до Игр. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения.

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. В составе россиян победителями стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сборная США завоевала серебро, японская команда — бронзу.

Отечественные атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Дарья Коршунова
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