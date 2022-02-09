Украина заявила о «дамокловом мече» над Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал санкции дамокловым мечом над Россией. Текст его интервью телеканалу «1+1» опубликован на сайте украинского МИД.

«Санкции уже есть, Россия знает, что они есть, и Россия знает, что они тяжелые. Важный нюанс: даже после того, как эту эскалацию удастся урегулировать, подготовленный пакет санкций останется и будет висеть как дамоклов меч над Россией и в дальнейшем», — заявил Кулеба.

Ранее глава украинского МИД призвал Запад раскрыть санкции, которые планируется ввести против России в случае эскалации вооруженного конфликта. Кулеба считает, что просто предупреждения о суровых ограничительных мерах уже не работают: Москва слышит их уже несколько месяцев. Он предложил ввести часть санкций немедленно, в том числе за выдачу российских паспортов в Донбассе.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций для России на случай агрессии в отношении Украины. Они включают ограничение доступа к иностранному капиталу и усиление экспортного контроля технологических товаров.

«Речь идет о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полетов», — сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что из санкционного списка нельзя исключать и газопровод «Северный поток-2».

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва категорически отрицает обвинения в агрессивных планах.