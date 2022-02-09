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В МИД призвали США отказаться от усугубления украинского кризиса

Замглавы МИД России Панкин призвал Вашингтон отказаться от поставок комплексов ПРО Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Конфликт на Украине можно решить только дипломатическими и политическими мерами, Вашингтон должен отказаться от поставок комплексов противоракетной обороны (ПРО) THAAD для Киева и усугубления украинского кризиса в целом, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. Его слова приводит ТАСС.

«Мы призвали наших американских коллег, с которыми мы находимся в диалоге на разных уровнях, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно и не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход. [Мы] будем использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны, а наши [военные] коллеги, видимо, позаботятся о других», ー добавил замминистра

Речь идет о комплексе ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), он предназначен для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности. Система разработана в США, способна перехватывать ракеты в верхних слоях атмосферы. Комплексы могут объединять в единую сеть, что позволяет покрыть обширную территорию.

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Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что размещение систем THAAD под Харьковом является шантажом и провокацией России со стороны НАТО и США. Дипломат отметил, что внешнеполитическое ведомство ясно это понимает.

7 февраля власти Украины обратились к Вашингтону с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Американское руководство еще не дало ясного ответа на запрос Киева, представитель госдепартамента США Нед Прайс отказался давать комментарии в отношении подобных сообщений.

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Дмитрий Сотак
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