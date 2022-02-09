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В Польше признали снижение зависимости России от Европы на газовом рынке

Gazeta Wyborcza: контракт с Китаем снизил зависимость России от поставок газа в Европу

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Новый газовый контракт России и Китая делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу. Это признала польская Gazeta Wyborcza.

По утверждению издания, контракт с Китаем поможет России снизить зависимость от продаж топлива на Запад. Так, переключение на восточный рынок позволит Москве обезопасить себя от риска введения санкций против «Северного потока-2».

4 февраля «Газпром» и китайская CNPC подписали договор о продаже газа в Китай с поставкой с Дальнего Востока. Объем нового соглашения составляет 10 миллиардов кубометров в год. Заключенная сделка станет важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. Когда этот проект и газопровод «Сила Сибири» выйдут на полную мощность, объем поставок трубопроводного газа в соседнюю страну вырастет до 48 миллиардов кубометров в год.

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Кроме того, отмечает газета, стороны обсуждают поставки по проекту «Сила Сибири-2», продолжением которого станет трубопровод «Союз Восток» в Монголии. Оценочная мощность этого маршрута составляет 50 миллиардов кубометров в год. Таким образом, через десять лет «Газпром» будет ежегодно продавать Китаю уже около 100 миллиардов кубометров газа, это примерно две трети от объема российского экспорта в ЕС.

По оценкам аналитиков, в ближайшие 20-30 лет в Китае ожидается значительный рост потребления газа, около 200-300 миллиардов кубических метров ежегодно. При этом рост собственной добычи в стране ограничен, соответственно, прирост будет обеспечиваться силами импорта.

2 февраля издание Bloomberg с ссылкой на анонимные источники сообщило, что США и европейские страны начали переговоры с крупными азиатскими импортерами природного газа, пытаясь убедить их обеспечить ЕС поставками газа. Запад добивается того, чтобы Азия перепродала сжиженный природный газ Европе в случае вооруженного конфликта на Украине.

Марина Совина
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