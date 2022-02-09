Кремль прокомментировал информацию о допинге у российского фигуриста на Играх

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на некие источники по российским фигуристам на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. По его мнению, необходимо дождаться разъяснений Международного олимпийского комитета (МОК) и официальных заявлений спортивных чиновников, передает ТАСС.

«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ», — сказал представитель Кремля, комментируя информацию издания Inside the Games о сомнительном допинг-тесте у одного из российских фигуристов.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) пока не дает комментариев относительно сложившейся ситуации. Пресс-атташе организации Ольга Ермолина пояснила, что организация не владеет дополнительной информацией и знает только то, что знают все по поводу переноса церемонии награждения.

Ранее 9 февраля издание Inside the Games сообщило, что российский атлет, выступавший в командном турнире в Пекине, сдал сомнительный тест до Игр. В связи с этим МОК проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения.

