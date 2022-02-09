Журналист подкармливал российскую биатлонистку на карантине в Пекине

Сосед российской биатлонистки Валерии Васнецовой, которая жаловалась на питание в карантинном отеле Пекина, подкармливал спортсменку. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

По словам Аверьянова, соседом россиянки оказался швейцарский телевизионный журналист Филипп Штекли. Он поддерживал Васнецову морально и оставлял у нее за дверью швейцарский шоколад и фрукты. Аверьянов отметил, что не знает, как швейцарец получал посылки с едой, так как отправлять продукты в отель было запрещено.

«Конечно, я его поблагодарил за то, что он сделал для нашей спортсменки. Филипп до сих пор сидит в том ковидном отеле, в комнате 726. Слава Богу, без симптомов», — написал глава пресс-службы СБР.

Васнецова жаловалась, что в карантинном отеле может есть только макароны, так как остальная пища непригодна для употребления. Спортсменка страдала от голода и болей в желудке. «Я плачу каждый день и хочу, чтобы это кончилось», — написала она. 30 января стало известно, что Васнецова сдала в Пекине два положительных теста на COVID-19. На замену ей в Китай прилетела Евгения Буртасова.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали о жалобах спортсменов, находящихся в изоляторе из-за положительных тестов на коронавирус. Олимпийцы пожаловались на тяжелое психологическое состояние.