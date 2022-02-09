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Олимпийцы пожаловались на тяжелое психологическое состояние в изоляторе на Играх

Олимпийцы пожаловались на беспокойство и депрессию в коронавирусном изоляторе на Играх

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали о жалобах спортсменов, находящихся в изоляторе из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Некоторые олимпийцы пожаловались на тяжелое психологическое состояние. «Мы оказываем всестороннюю поддержку спортсменам, в том числе психологическую помощь. У нас есть масса врачей самого разного направления. У нас также есть горячая линия на такие случаи», — заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Заместитель генерального директора комитета по борьбе с пандемией оргкомитета Игр Чун Хуанг заявил, что они ежедневно проводят обсуждение с МОК для помощи атлетам в изоляторе. «У кого-то из спортсменов есть беспокойство, у кого-то депрессия. Качество наших услуг постоянно возрастает», — добавил он.

4 февраля Союз биатлонистов России обратился в МОК с жалобой на питание в карантинном отеле. Ранее в соцсетях Валерия Васнецова, получившая положительные тесты на коронавирус, разместила фото еды и рассказала о проблемах со здоровьем из-за подобного рациона.

Дарья Коршунова
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