Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду повторил свой антирекорд 2010 года. Об этом сообщает Sky Sports Statto в Twitter.

Футболист повторил свою худшую безголевую серию. В пяти играх подряд Роналду не может поразить ворота соперников. В последний раз он забивал мяч в матче против «Бернли» 30 декабря 2021 года.

В последний раз такая серия без голов случилась в 2010 году. Тогда футболист выступал за мадридский «Реал» и также не мог забить в пяти играх с мая по сентябрь.

9 февраля МЮ сыграл в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бернли». Встреча закончилась со счетом 1:1. Португалец начал игру в запасе и вышел на поле на 68-минуте.

В январе сообщалось, что Роналду устроил истерику после того, как главный тренер МЮ Ральф Рангник заменил его в матче АПЛ против «Брентфорда». Футболист кинул на землю переданную ему куртку и сел на ступеньку возле скамейки запасных.

20 января стало известно, что Роналду может покинуть английский клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов. Он намерен побить рекорд бывшего игрока мадридского «Реала» Франсиско Хенто, выигрывавшего турнир шесть раз.