«Спорт-Экспресс» опроверг новость об отстранении Валиевой

«Спорт-Экспресс» опроверг свою новость об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине и лишении сборной России золотых медалей в командном турнире. Опровержение опубликовано в среду, 9 февраля, на сайте издания.

В тексте отмечается, что размещенная ранее информация не находит подтверждения. Решение по делу Валиевой пока не принято, ее могут признать невиновной.

«Официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13.00 по пекинскому времени. Редакция "СЭ" приносит извинения спортсменке и читателям за непроверенную информацию», — говорится в публикации.

Ранее издание удалило с сайта новость об отстранении Валиевой из-за сомнительной допинг-пробы.

В среду, 9 февраля, «Спорт-Экспресс» первым сообщил о том, что 15-летнюю спортсменку отстранят от дальнейших соревнований на Олимпиаде из-за подозрительной допинг-пробы. Также в публикации упоминалось, что российскую сборную могут лишить золота в командном турнире.

Российская сборная стала лучшей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде. Валиева вошла в историю, став первой женщиной, которая исполнила четверной прыжок в рамках Игр.