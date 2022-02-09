«Спорт-Экспресс» удалил новость об отстранении Валиевой от соревнований на ОИ

«Спорт-Экспресс» удалил с сайта новость об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Первоначально издание ссылалось на собственные источники.

«Спорт-Экспресс» первым сообщил о том, что 15-летнюю спортсменку отстранят от дальнейших соревнований на Олимпиаде из-за подозрительной допинг-пробы. Также в публикации упоминалось, что российскую сборную могут лишить золота в командном турнире.

Ранее Inside The Games сообщил, что допинг-проба Валиевой оказалась сомнительной. Отмечается, что тест был сдан вне соревновательного периода — в декабре 2021-го. Также, по данным СМИ, в пробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

Изначально СМИ не был известен фигурист, сдавший подозрительный допинг-тест. Однако отмечалось, что найденный препарат не мог повлиять на результат соревнований.

Российская сборная стала лучшей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде. Валиева вошла в историю, став первой женщиной, которая исполнила четверной прыжок в рамках Игр.