Появились подробности о найденном в допинг-пробе Валиевой препарате

Препарат, найденный в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине, используется для лечения кардиологических проблем. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники.

«Запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем», — говорится в сообщении.

В министерстве спорта России в свою очередь заявили, что комментировать публикации в СМИ о сомнительном допинг-тесте Валиевой преждевременно.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что награждение сборной России по фигурному катанию, завоевавшей золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, перенесено из-за проблем с допинг-тестом российской одиночницы Камилы Валиевой.

При этом в настоящий момент неизвестно, о каких именно веществах идет речь. Разбирательство проводится в особом режиме и потребовало привлечения юристов, так как Валиевой еще не исполнилось 16 лет.

