Международный союз конькобежцев сделал заявление о ситуации с Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет раскрывать информацию, касающуюся возможного нарушения антидопинговых правил в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Заявление появилось на сайте организации.

Так в ISU отреагировали на ситуацию с возможным применением запрещенного препарата российской фигуристкой Камилой Валиевой. В организации подчеркнули, что неразглашение информации в данном случае соответствует правилам Международного олимпийского комитета (МОК). Кроме того, в ISU добавили, что не будут в дальнейшем комментировать ситуацию.

Ранее в четверг, 10 февраля, сообщалось, что Валиева не будет отстранена от участия в женском одиночном турнире, а сборную России не лишат золотых медалей в командных соревнованиях.

9 февраля портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. По информации СМИ, тест был сдан до начала Олимпиады — в декабре 2021-го. В пробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

