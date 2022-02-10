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Спорт

Международный союз конькобежцев сделал заявление о ситуации с Валиевой

ISU не будет раскрывать информацию о возможном допинге в командном турнире на ОИ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет раскрывать информацию, касающуюся возможного нарушения антидопинговых правил в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Заявление появилось на сайте организации.

Так в ISU отреагировали на ситуацию с возможным применением запрещенного препарата российской фигуристкой Камилой Валиевой. В организации подчеркнули, что неразглашение информации в данном случае соответствует правилам Международного олимпийского комитета (МОК). Кроме того, в ISU добавили, что не будут в дальнейшем комментировать ситуацию.

Ранее в четверг, 10 февраля, сообщалось, что Валиева не будет отстранена от участия в женском одиночном турнире, а сборную России не лишат золотых медалей в командных соревнованиях.

9 февраля портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. По информации СМИ, тест был сдан до начала Олимпиады — в декабре 2021-го. В пробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

Алексей Гусев
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