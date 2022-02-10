Лавров пообещал жесткий ответ России на санкции Британии
Россия жестко ответит на введение новых санкций со стороны Британии. Об этом заявил британской коллеге Лиз Трасс глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.
Дипломат пообещал, что решение Лондона о введении санкций против Москвы будет восприниматься как акт агрессии. Он напомнил, что, согласно новым поправкам в британское законодательство, ограничения могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством. «Наш ответ будет выверенным и жестким», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что британские депутаты обвинили правительство в попытке лишить парламентариев права голоса по вопросу введения новых санкций против России из-за ситуации на Украине. Члены Лейбористской партии уличили кабмин в «автократическом» поведении из-за сжатых сроков рассмотрения проекта важных изменений в правилах, определяющих режим санкций.