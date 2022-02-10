Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Депутаты Британии обвинили кабмин в лишении права голоса по вопросу санкций

Британские депутаты возмутились сжатыми сроками рассмотрения проекта санкций против России

Фото: Toby Melville / Reuters

Британские депутаты обвинили правительство в попытке лишить парламентариев права голоса по вопросу введения новых санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает The Independent.

Члены Лейбористской партии уличили кабмин в «автократическом» поведении из-за сжатых сроков рассмотрения проекта важных изменений в правилах, определяющих режим санкций в Великобритании. Депутаты возмутились тем, что им не предоставили достаточно времени, чтобы тщательно изучить предложения, расширяющие критерии введения режима антироссийских санкций.

Палата общин узнала о принятии нового закона 10 февраля, когда глава МИД Британии Лиз Трасс встретилась в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Теневой министр иностранных дел Дэвид Лэмми указал, что депутаты заслуживают возможности «тщательно изучить и обсудить эти меры» перед их принятием.

Материалы по теме:
Британия готовит новые санкции против России. Российские олигархи могут потерять собственность в Великобритании
Британия готовит новые санкции против России.Российские олигархи могут потерять собственность в Великобритании
30 января
«Конфронтация погубит всех» Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
«Конфронтация погубит всех»Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
Вчера

«Публикация законов без какой-либо возможности для того, чтобы кто-либо тщательно их изучил, является абсолютной автократией со стороны правительства», — заключил депутат от Лейбористской партии Крис Брайант.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в случае войны на Украине Британия введет пакет антироссийских санкций моментально и без предварительных обсуждений. «Когда и если российское вторжение начнется, санкции автоматически начнут действовать», — рассказал премьер-министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил фразу про Украину и красавицу
Стало известно о расколе среди талибов в Афганистане
Рост цен в США побил 40-летний рекорд
Создан сверхпрочный пластик
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла закулисье передачи
Переговоры Путина и Токаева завершились
Путин заявил об отсутствии контактов с Макроном после его визита в Москву и Киев
У семьи Назарбаева нашли роскошные дворцы в Германии
Трасс объяснила свои слова про суверенитет России над Воронежем
Подросток забыл родной язык после операции и заговорил на иностранном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.