Депутаты Британии обвинили кабмин в лишении права голоса по вопросу санкций

Британские депутаты обвинили правительство в попытке лишить парламентариев права голоса по вопросу введения новых санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает The Independent.

Члены Лейбористской партии уличили кабмин в «автократическом» поведении из-за сжатых сроков рассмотрения проекта важных изменений в правилах, определяющих режим санкций в Великобритании. Депутаты возмутились тем, что им не предоставили достаточно времени, чтобы тщательно изучить предложения, расширяющие критерии введения режима антироссийских санкций.

Палата общин узнала о принятии нового закона 10 февраля, когда глава МИД Британии Лиз Трасс встретилась в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Теневой министр иностранных дел Дэвид Лэмми указал, что депутаты заслуживают возможности «тщательно изучить и обсудить эти меры» перед их принятием.

«Публикация законов без какой-либо возможности для того, чтобы кто-либо тщательно их изучил, является абсолютной автократией со стороны правительства», — заключил депутат от Лейбористской партии Крис Брайант.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в случае войны на Украине Британия введет пакет антироссийских санкций моментально и без предварительных обсуждений. «Когда и если российское вторжение начнется, санкции автоматически начнут действовать», — рассказал премьер-министр.