Джонсон рассказал о реакции Британии в случае войны на Украине

В случае войны на Украине Британия введет пакет антироссийских санкций моментально и без предварительных обсуждений, заявил премьер-министр Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

«В последние два-три месяца Великобритания в числе первых [западных стран] озаботилась реакцией [на вторжение] и сформировала необходимый пакет экономических санкций, которые будут достаточно жесткими. Нужно, чтобы все понимали, что [применение ограничительных мер], по сути, произойдет автоматически, без каких-либо дискуссий. Когда и если российское вторжение начнется, санкции автоматически начнут действовать», — рассказал премьер-министр.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала сроки утверждения нового режима санкций против России. По ее словам, он будет утвержден парламентом и готов к применению к 10 февраля.

30 января Трасс заявляла, что представит расширенный пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. По ее словам, меры будут касаться части компаний и некоторых российских олигархов.