Туктамышева обратилась к Валиевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамшыева выразила поддержку олимпийской чемпионке Камиле Валиевой. Спортсменка обратилась к коллеге в Instagram.

«Не знаю что ты испытываешь сейчас, но понимаю какой это стресс. Держись, девочка! Все будет хорошо», — написала Туктамышева, опубликовав совместную фотографию с Валиевой.

10 февраля стало известно, что россиянку не будут отстранять от выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине. Кроме того, золотой награды не лишится сборная России, победившая в командных соревнованиях при участии Валиевой.

9 февраля стало известно, что Валиеву, в случае дисквалификации, на Олимпиаде может заменить Туктамышева, которая является первой запасной в сборной России. Ранее в тот же день появилась информация об обнаружении в допинг-пробе 15-летней россиянки следов запрещенного препарата триметазидина.