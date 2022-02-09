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Стала известна замена Валиевой в случае ее отстранения от Олимпиады в Пекине

Елизавета Туктамышева заменит Камилу Валиеву в случае ее отстранения от Олимпиады в Пекине
Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигуристка Елизавета Туктамышева может заменить Камилу Валиеву в случае отстранения последней от участия на Олимпиаде в Пекине. Об этом стало известно «Спорт-Экспресс».

Туктамышева заявлена в сборной России как первая запасная. Чтобы фигуристка могла быть дозаявлена в основную команду, Олимпийский комитет России должен провести необходимые тесты. Есть вероятность, что российская сторона не успеет завершить предусмотренные регламентом процедуры.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что 15-летнюю Валиеву отстранят от участия в личном турнире одиночниц из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Inside The Games заявил, что именно сомнительный тест спортсменки послужил причиной переноса церемонии награждения победителей командного турнира фигуристов.

Валиева стала лучшей в короткой и произвольной программах в рамках командного турнира и помогла сборной России завоевать золото в данной дисциплине. По данным «Спорт-Экспресс», результаты турнира могут аннулировать. Тем не менее, по информации СМИ, проблемная допинг-проба взята у Валиевой вне соревновательного периода.

Николай Костюков
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