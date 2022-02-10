В России оценили влияние шумихи из-за проблемного допинг-теста на Валиеву

Не стоит создавать шумиху вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой раньше времени, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил ситуацию с проблемным допинг-тестом и отметил, что нервотрепка не помогает психологическому равновесию спортсменов. Поэтому, по его словам, россиян на Олимпиаде сейчас надо поддержать.

Ранее официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать тему сомнительного допинг-теста Валиевой, назвав ее спекуляцией.

«Вы понимаете, что я не буду комментировать спекуляции на эту тему. Да, вчера возникли некоторые юридические ситуации, но это комментировать неуместно. Но потенциальный случай допинга — это спекуляция», — сообщил Адамс.

Он напомнил, что МОК передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию, и призвал обращаться к ним.

Шумиха вокруг того, чего нет

Свищев поблагодарил представителя МОК Марка Адамса за то, что тот отказался комментировать ситуацию, в которую попала российская спортсменка. Тем самым он не дал теме развиться и перерасти в бесконечные домыслы. «Зачастую интриги и слухи плодим, к сожалению, мы сами. Мы ведь пользуемся какой-то информацией, которая пришла от кого-то. В данном случае от небезызвестного информационного портала Inside The Games, который известен как некая структура, которая вбрасывает инсайдерскую информацию. Все остальные начинают додумывать: и наши средства массовой информации, и чиновники, и функционеры — все кому не лень начинают строить предположения», — указал председатель профильного комитета Госдумы.

Он призвал всех, кто имеет доступ к СМИ, воздержаться от резких заявлений и не создавать шумихи вокруг спортсменки. «Есть чиновники, руководители Олимпийского комитета Российской Федерации и Федерация по фигурному катанию, тренер — они работают над тем, чтобы снять все разногласия, которые сейчас есть. Нужно набраться чуть терпения, и все будет нормально. Не надо накручивать себя и обвинять всю планету, что все против нас. Нет, есть проблемка, которую сейчас надо решить, вот и все», — резюмировал он.

Он назвал эту ситуацию неоднозначной и нервозной. Однако, подчеркнул Свищев, все спортсмены прекрасно понимают, что в мире спорта бывают провокации, недоразумения и ошибки. Они научены не реагировать на эти внешние раздражители и быть сосредоточенными на своей задаче, добавил он.

«Конечно, вся эта нервотрепка не помогает психологическому равновесию во время крупнейших и, может быть, главных соревнований в жизни спортсмена. Поэтому сейчас тренерам, нашему Олимпийскому комитету нужно проанализировать ситуацию и поддержать наших спортсменов, защитить их от всевозможных нападок и создать все условия, чтобы они тренировались и выступали достойно, не думая о тех сложностях, которые возникают вокруг», — заключил Свищев.

Ранее портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. Отмечается, что тест был сдан вне соревновательного периода — в декабре 2021-го. 10 февраля стало известно, что Валиева вышла на тренировку в преддверии соревнований в женском одиночном катании.