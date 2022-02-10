Олимпийский чемпион предложил сажать в тюрьму ответственных за дело Валиевой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал наказать виновных в деле возможного применения допинга российской фигуристкой Камилой Валиевой. Его слова приводит Sport24.

«Это чистой воды безалаберность, безнаказанность и беззаконие. Чье? Всех. Нас лишили всего после Сочи. Обделались со всех сторон и опять говорят про политический заказ. Сейчас 15-летней девочке сломают судьбу, не дай бог», — заявил Тихонов. Он посчитал, что ответственных за попадание запрещенного препарата в организм Валиевой необходимо сажать в тюрьму.

10 февраля депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о сомнительной допинг-пробе Валиевой. Она назвала происходящее психологической атакой на сборную России.

О том, что в пробе 15-летней россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин, сообщалось 9 февраля. Днем позднее стало известно, что Россию не лишат золотой медали в командных соревнованиях, а Валиеву допустят к выступлению в одиночном турнире. При этом Международный олимпийский комитет вместе с Международным союзом конькобежцев до сих пор не утвердил церемонию награждения командного турнира Олимпиады.