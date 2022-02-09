В Госдуме отреагировали на информацию о допинге у российского фигуриста-чемпиона

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о допинге у российского фигуриста на Олимпийских играх в Пекине. Ее слова передает «Комсомольская правда».

Журова назвала происходящее психологической атакой. «Они видят, что это воздействует на наших ребят, что они начинают выходить из себя, а после этого нет результатов», — объяснила она. Депутат отметила, что спортсмены должны быть к этому готовыми.

При этом Журова добавила, что паниковать из-за сложившейся ситуации не стоит. Она предположила, что расследование затягивается из-за проверки терапевтических исключений у спортсменов.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что российский фигурист, выступавший в командном турнире в Пекине, сдал сомнительный тест до Игр. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения.

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сборная США завоевала серебро, японская команда — бронзу.