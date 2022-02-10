Песков заявил о «воплях направо и налево» из-за допинг-пробы фигуристки Валиевой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что скандал с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой разгорелся вовсе не на Олимпиаде, а среди тех, кто «начал вопить», не разобравшись в произошедшем.
«Скандал разгорелся не на Олимпиаде, а вокруг Олимпиады, среди тех, кто не обладал должной информацией. Не зная сущности, начали вопить направо и налево», — заявил Песков.
Представитель Кремля призвал ориентироваться на Международный Олимпийский комитет (МОК). «Вы слышали заявление МОК, говорить что-то нет никакого смысла», — пояснил Песков.
9 февраля портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. По информации СМИ, тест был сдан до начала Олимпиады — в декабре 2021-го. В пробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.
Официальный представитель МОК Марк Адамс отказался комментировать данную тему и напомнил, что комитет передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию, призвав обращаться к ним.