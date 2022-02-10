МОК прокомментировал тему допинг-теста фигуристки Валиевой

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать тему подозрительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой, назвав их спекуляциями. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы понимаете, что не я не буду комментировать спекуляции на эту тему. Да, вчера возникли некоторые юридические ситуации, но это комментировать неуместно. Но потенциальный случай допинга — это спекуляция», — сообщил Адамс.

Он напомнил, что МОК передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию, и призвал обращаться к ним.

«Я не буду говорить, кто ведет это дело. Это просто юридические моменты, работа ведется. Что касается церемонии и ее отмены, это тоже спекуляция. Нужно проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату. Мы надеемся на понимание и терпение всех спортсменов, вовлеченных в эту ситуацию», — пояснил Адамс.

Ранее портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. Отмечается, что тест был сдан вне соревновательного периода — в декабре 2021-го. Также, по данным СМИ, в пробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

10 февраля стало известно, что Валиева вышла на тренировку в преддверии соревнований в женском одиночном катании.