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Российская фигуристка Валиева продолжит участие в Олимпиаде

Российская фигуристка Валиева не отстранена от Олимпиады, вышла на тренировку

Фото: Toby Melville / Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от Олимпийских игр в Пекине. Она продолжит участие и уже вышла на тренировку в преддверии соревнований в женском одиночном катании. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. По данным СМИ, в пробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

Отмечается, что тест был сдан вне соревновательного периода — в декабре 2021-го. Ситуация осложняется тем, что Валиевой еще не исполнилось 16 лет, поэтому разбирательство о возможном нарушении ею антидопинговых правил проходит в особом режиме и потребовало привлечения юристов.

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сборная США завоевала серебро, японская команда — бронзу.

При этом Валиева стала лучшей в короткой и произвольной программах и вошла в историю, став первой женщиной, которая исполнила четверной прыжок в рамках Игр.

Марина Совина
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