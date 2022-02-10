Стало известно о текущем состоянии Жириновского

В текущем состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного из-за коронавируса, нет ухудшений. Об этом стало известно источнику РИА Новости.

«Ухудшений нет, врачи держат ситуацию под контролем», — отметил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе фракции либерал-демократов рассказали, что лидер ЛДПР чувствует себя нормально, он работает с документами и дает поручения.

Как сообщил источник ТАСС, Жириновский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отмечалось, что врачи иногда дают политику кислородную маску в лечебных целях.

Ранее в Минздраве России сообщили, что лидера ЛДПР госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. У него был выявлен омикрон-штамм.

