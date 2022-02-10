Стало известно о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее был госпитализирован из-за коронавируса, чувствует себя нормально, он работает с документами и дает поручения. О состоянии политика сообщили в четверг, 10 февраля, в пресс-службе фракции либерал-демократов, пишет ТАСС.

Там уточнили, что он работает с документами и передает поручения.

Ранее в Минздраве России сообщили, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. У него был выявлен омикрон.