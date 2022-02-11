В Казахстане запустили петицию с требованием отставки дочери Назарбаева

В интернете появилась петиция с требованием отставки депутата Мажилиса парламента Казахстана Дариги Назарбаевой, ее опубликовали несколько казахстанских СМИ. Подписавшиеся требуют, чтобы дочь Назарбаева немедленно покинула должность депутата. Петицию разместили на сайте Egov.press.

Петиция появилась несколько часов назад, однако ее подписали уже более 400 человек. Автором предложений выступил некий Ерлан Арманович.

Ранее к отставке Назарбаевой призывал депутат казахстанского парламента от партии «Нур Отан» Айдос Сарым. По мнению Сарыма, имя Назарбаевой связано со сложившейся в Казахстане авторитарной системой, которая привела к недоверию в обществе. На ситуацию нужно реагировать, уверен депутат. «Во всем мире это политически достигается через отставку, это нормальная мировая практика», — пояснил политик.

В начале январе в Казахстане прошли митинги, перешедшие в массовые беспорядки. В результате столкновений протестующих с силовиками погибло более 200 человек, тысячи были ранены. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев смог навести порядок в республике к 7 января, попросив помощи у ОДКБ. После январских событий Токаев последовательно смещал с государственных должностей друзей и близких первого президента республики Нурсултана Назарбаева.