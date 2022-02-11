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Канье Уэст попросил Билли Айлиш извиниться перед Трэвисом Скоттом

Канье Уэст посчитал, что остановившая концерт ради фанатки Билли Айлиш должна извиниться

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст попросил певицу Билли Айлиш извиниться перед Трэвисом Скоттом, после концерта которого погибли 11 человек. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте артиста.

Он посчитал, что остановившая концерт ради фанатки Айлиш должна извиниться за свой поступок. В этом жесте Уэст увидел упрек в адрес Скотта.

«Ну же, Билли, мы любим тебя, так что, пожалуйста, извинись перед Трэвом и семьями, которые потеряли близких. Никто не предполагал, что так произойдет. Трэв не знал, что происходит, пока он находился на сцене, и его очень ранила эта ситуация. И да, Трэв будет со мной на фестивале "Коачелла", но я не выступлю там без извинений от Билли», — написал музыкант.

Давка произошла 5 ноября 2021 на фестивале Трэвиса Скотта Astroworld в городе Хьюстон. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Изначально сообщалось, что восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет. 11 сентября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эрза Блаунт.

В феврале 2022 года стало известно, что Билли Айлиш помогла фанатке во время своего концерта в Атланте, штат Джорджия. Исполнительница остановила шоу из-за задыхающейся поклонницы. Она спросила у девушки, нужен ли ей ингалятор, и не возобновляла выступление, пока фанатке не оказали помощь. При этом Айлиш ничего не говорила о ситуации вокруг Трэвиса Скотта.

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Марина Погосян
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