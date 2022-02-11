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WebMoney прекратила обслуживать рублевые кошельки

Платежная система WebMoney остановила операции с рублевыми кошельками

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Международная платежная система WebMoney прекратила проводить операции с рублевыми кошельками (WMP и WMR-кошельками). Об этом компания заявила на своем сайте. Остановку обслуживания россиян WebMoney объяснила тем, что Центробанк отозвал лицензию Консервативного коммерческого банка (ККБ) — расчетного банка системы.

Средства, находящиеся в рублевых кошельках, заморожены и позднее будут возвращены владельцам, заявила компания. Детали и сроки процедуры возврата средств пока не сообщаются. ЦБ заявил об отзыве лицензии у ККБ 4 февраля; регулятор также запретил операции НКО «ЕРП», которая оказывала WebMoney услуги по идентификации клиентов. ЦБ обвинил ККБ в нарушении законов о банковской деятельности, а также нормативных актов самого регулятора. Также ЦБ усмотрел в деятельности кредитной организации повышенные риски вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финрынка.

WebMoney отвергла все обвинения в причастности к нелегальной деятельности и расценила действия ЦБ как попытку дискредитации независимых представителей рынка. «Наш Гарант в РФ действовал в строгом соответствии с российским законодательством и требованиями регулятора. Причина, по которым отозвана лицензия у АО Банк "ККБ", очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе ЦБ РФ. (...) Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ России сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney», — указано в сообщении компании.

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В декабре Банк России уже пытался ограничить деятельность компании в России: регулятор запретил пополнение кошельков WebMoney и совершение с их помощью переводов в течение полугода. С того момента пользователи могли лишь оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях, оплачивать штрафы и налоги, а также выводить рубли на свои банковские счета.

Представитель WebMoney тогда отметил, что корпорация не зафиксировала в системе никаких нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках и недостатком борьбы с недобросовестным использованием. В прошлом ЦБ уже вводил аналогичные ограничения для сервисов Qiwi и «ЮMoney». В первом случае речь шла о переводах в адрес иностранных интернет-магазинов, а во втором — запрет на проведение платежей в пользу иностранцев.

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Софья Ермакова
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