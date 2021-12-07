Центробанк запретил часть функций WebMoney в России

ЦБ запретил переводы через систему WebMoney и пополнение рублевых кошельков на полгода

Банк России ввел запрет на пополнение кошельков WebMoney и совершение с их помощью переводов в течение полугода. В этот период пользователям системы доступны только функции оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, оплата штрафов и налогов, а также вывод рублей на свои банковские счета, сообщает сайт сервиса.

Соответствующее предписание регулятора поступило в расчетный банк WebMoney — Консервативный коммерческий банк (ККБ). В пресс-службе сервиса подчеркнули, что не ожидали претензий и считают поводы для ограничений формальностью.

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В комментарии РБК представитель системы заметил, что нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках и недостатком борьбы с недобросовестным использованием, найти не удалось. В чем заключается суть претензий, он не уточнил.

В прошлом ЦБ уже вводил аналогичные ограничения для сервисов Qiwi и «ЮMoney». В первом случае речь шла о переводах в адрес иностранных интернет-магазинов, а во втором — запрет на проведение платежей в пользу иностранцев.

В России с августа 2020 года действует запрет на анонимное пополнение электронных кошельков, в том числе в системе WebMoney. Провести операцию можно только при условии идентификации личности или с использованием банковского счета.