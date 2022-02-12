В США испугались российского нападения на Украину в ближайшие дни

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 12 февраля, созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он заявил, что США опасаются российского нападения на Украину в ближайшие дни. Его слова приводятся на сайте Госдепартамента.

Блинкен также заявил российскому министру, что дипломатический путь по Украине остается открытым, но потребовал деэскалации со стороны Москвы, испугавшись растущего напряжения между странами. Блинкен добавил, что нападение на Украину получит« решительный, масштабный и единый трансатлантический ответ».

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. Накануне датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо представить доказательства того, что именно в эту дату на Украину планируется вторжение. «Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа [февраля], дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — сказал он.