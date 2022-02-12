Во Франции заявили об отсутствии у России планов готовить наступление на Украину, такое впечатление сложилось после разговора президента страны Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Из сказанного в телефонном разговоре о ситуации вокруг Украины «не следует, что Россия готовит наступление», сказал источник.

Ранее Белый дом раскрыл подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Разговор назвали профессиональным и содержательным. Также в Белом доме отметили, что США готовы наращивать помощь Украине, если Россия будет продолжать эскалацию. До этого президент США назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля.

12 февраля Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. В ходе беседы стороны уделили главное внимание растущей напряженности «в российско-украинском кризисе».