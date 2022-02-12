Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции заявили об отсутствии у России планов готовить наступление на Украину

Представитель Елисейского дворца заявил, что Россия не готовит наступление на Украину

Фото: Sputnik / Reuters

Во Франции заявили об отсутствии у России планов готовить наступление на Украину, такое впечатление сложилось после разговора президента страны Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Из сказанного в телефонном разговоре о ситуации вокруг Украины «не следует, что Россия готовит наступление», сказал источник.

Ранее Белый дом раскрыл подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Разговор назвали профессиональным и содержательным. Также в Белом доме отметили, что США готовы наращивать помощь Украине, если Россия будет продолжать эскалацию. До этого президент США назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля.

12 февраля Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. В ходе беседы стороны уделили главное внимание растущей напряженности «в российско-украинском кризисе».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава ДНР назвал провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе
Байден заявил о готовности США к любому варианту развития событий на Украине
Москвичка поделилась воспоминаниями об арбатских звуках и запахах
Чемпионка Игр-2022 порассуждала об интересе Путина к лыжным гонкам
Во Франции заявили об отсутствии у России планов готовить наступление на Украину
В России раскрыли подробности разговора Путина и Байдена
Глава ДНР назвал сигнал о готовности к провокациям от США
Власти Петербурга заявили о преодолении пика пятой волны коронавируса
ЕС отказался закрывать диппредставительства на Украине
В Боливии назвали мюнхенскую речь Путина уроком для Латинской Америки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.