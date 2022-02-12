Российские фигуристы стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За свой прокат спортсмены получили от судей 88,85 баллов. Они побили свой личный рекорд, который составлял 88,73 балла и был установлен на чемпионате Европы-2020.

В пятерке лучших расположилась еще одна российская пара. Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место с 84,09 балла. Третий российский дуэт, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, стали 14-ми. За прокат они получили 71,66 балла.

Первое место по итогам ритм-танца заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Они получили за прокат 90,83 балла и установили новый мировой рекорд. Тройку замкнули Мэдисон Хаббелл и Захари Дохонью с 87,13 балла.

Вместе со сборной России Синицина и Кацалапов победили в командном турнире Олимпиады-2022. Однако фигуристы не получили золотые медали, так как церемония награждения была отложена из-за положительного допинг-теста Камилы Валиевой.