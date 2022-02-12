Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Уотфорд
0:0
1-й тайм
live
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Эвертон
1:0
1-й тайм
live
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Наполи
Сегодня
20:00 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|25-й тур
Норвич Сити
Сегодня
20:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Спорт

Российские фигуристы стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине

Россияне Синицина и Кацалапов с личным рекордом стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За свой прокат спортсмены получили от судей 88,85 баллов. Они побили свой личный рекорд, который составлял 88,73 балла и был установлен на чемпионате Европы-2020.

В пятерке лучших расположилась еще одна российская пара. Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место с 84,09 балла. Третий российский дуэт, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, стали 14-ми. За прокат они получили 71,66 балла.

Первое место по итогам ритм-танца заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Они получили за прокат 90,83 балла и установили новый мировой рекорд. Тройку замкнули Мэдисон Хаббелл и Захари Дохонью с 87,13 балла.

Вместе со сборной России Синицина и Кацалапов победили в командном турнире Олимпиады-2022. Однако фигуристы не получили золотые медали, так как церемония награждения была отложена из-за положительного допинг-теста Камилы Валиевой.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Глава ДНР прокомментировал данные о мощном взрыве в Донецке
Раскрыты подробности телефонного разговора Путина и Макрона
Глазастая шапка в метро рассмешила россиян
Глава Пентагона обсудил с Шойгу наращивание Россией сил в Крыму и вокруг Украины
Российские фигуристы стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине
Путин созвонился с Макроном
Россияне обнаружили в Москве второй Кремль
Главком ВСУ отреагировал на сообщения о взрыве в Донецке
Госдеп США заявил о вывозе секретного оборудования из посольства в Киеве
Министр обороны США приказал вывести 150 военных инструкторов с Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.