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Адвокат отказался считать доказательством видео расстрела нацгвардейцев в Днепре

Адвокат расстрелявшего сослуживцев срочника не считает видео бойни доказательством

Фото: Shutterstock

Адвокат нацгвардейца Артемия Рябчука, который подозревается в расстреле сослуживцев в Днепре, Денис Гордеев считает, что видео инцидента не является доказательством вины его подзащитного. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По его словам, видео попало в интернет от следователя или органов следствия. После этого было начато расследование по поводу превышения полномочий. Но кого именно хотят привлечь к ответственности адвокат не указал. Гордеев добавил, что как только сторона защиты получит информацию о том, что видео является частью досудебного расследования, то обязательно озвучит по нему свою позицию.

Украинский срочник открыл огонь по сослуживцам из автомата Калашникова на территории завода «Южмаш» в ночь на 27 января. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница завода, еще пять человек ранены. Стрелок сбежал, но позже сам сдался полиции, попросив встретившуюся на улице женщину сообщить о его местонахождении силовикам. Рябчук в ходе судебного заседания по избранию ему меры пресечения признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Позже он назвал причину своего поступка. По словам Рябчука, он устал терпеть несправедливость. 4 февраля нацгвардеец отказался от прежних показаний. Однако на опубликованных кадрах видно, что вооруженный автоматом Рябчук подходит к оружейной комнате и открывает огонь по находящимся там нацгвардейцам.

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Платон Щукин
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