Расстрелявший сослуживцев украинский срочник назвал причину своего поступка

Расстрелявший сослуживцев боец Нацгвардии Украины Артемий Рябчук назвал причину своего поступка. По его словам, он устал терпеть несправедливость. Об этом сообщает ТСН.

В распоряжении телеканала «1+1» оказались кадры допроса Рябчука, на которых он сам объяснил произошедшее. По словам солдата-срочника, в этот день он был в плохом настроении. «Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел и...», — сказал он.

Молодой человек не смог закончить фразу, но ответил согласием на утверждение, что он устал это терпеть.

Боец Нацгвардии Артемий Рябчук открыл огонь по сослуживцам из автомата на территории завода «Южмаш» в ночь на 27 января. В результате погибли пять человек, еще пять были ранены. Стрелок сбежал, но позже сам сдался полиции.

На суде по избранию меры пресечения Рябчук признал свою вину и заявил, что раскаивается. По его словам, на допросе он до поздней ночи рассказывал следователям о том, что произошло.

При этом позже стало известно, что стрелок отказался от своих показаний, а также впредь отказывается от совершения любых следственных действий с ним без адвокатов. У Рябчука появились новые защитники, деньги на оплату которых собрали сочувствующие ему украинцы.