Появились кадры расстрела нацгвардейцев в Днепре

В сети появилось видео расстрела солдатом-срочником Национальной гвардии Украины Артемием Рябчуком своих сослуживцев в Днепре. Его публикует Telegram-канал издания «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как уже вооруженный автоматом Рябчук подходит к оружейной комнате и открывает огонь по находящимся там нацгвардейцам.

После этого он покидает помещение, но впоследствии возвращается туда, чтобы забрать с собой один из карабинов и патроны к нему.

Ранее стало известно, что украинские правоохранители задержали Рябчука. Солдата поймали в городе Подгородное Днепропетровской области.

Инцидент со стрельбой в одной из частей Нацгвардии в Днепре произошел ночью 27 января. В результате случившегося погибли пять человек и еще пять были ранены. Позднее стало известно, что одна из раненых военнослужащих скончалась во время оказания ей медицинской помощи.