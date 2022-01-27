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Появились кадры расстрела нацгвардейцев в Днепре

Опубликовано видео расстрела солдатом-срочником своих сослуживцев в Днепре

В сети появилось видео расстрела солдатом-срочником Национальной гвардии Украины Артемием Рябчуком своих сослуживцев в Днепре. Его публикует Telegram-канал издания «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как уже вооруженный автоматом Рябчук подходит к оружейной комнате и открывает огонь по находящимся там нацгвардейцам.

После этого он покидает помещение, но впоследствии возвращается туда, чтобы забрать с собой один из карабинов и патроны к нему.

Ранее стало известно, что украинские правоохранители задержали Рябчука. Солдата поймали в городе Подгородное Днепропетровской области.

Инцидент со стрельбой в одной из частей Нацгвардии в Днепре произошел ночью 27 января. В результате случившегося погибли пять человек и еще пять были ранены. Позднее стало известно, что одна из раненых военнослужащих скончалась во время оказания ей медицинской помощи.

Георгий Нестеров
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