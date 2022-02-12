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Спорт

В Госдуме ответили на призыв экс-главы WADA России не участвовать в Олимпиадах

В комитете Госдумы по физкультуре и спорту заявили о ненависти экс-главы WADA к России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев посоветовал 79-летнему экс-главе WADA Дику Паунду отдыхать в кресле-качалке у моря и думать о вечном в ответ на предложение к России пропустить две олимпиады. Об этом в субботу, 12 февраля, пишет издание «Секрет».

В интервью изданию Свищев отметил, что у Паунда в крови ненависть к России. Парламентарий посетовал, что экс-глава WADA будто намеренно не замечает, что случай с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой единичный и сомнительный. По его словам, в международных соревнованиях Россия занимает далеко не первое место по числу положительных допинг-тестов.

«Паунду уже под 80 лет. Вместо того чтобы сидеть в кресле-качалке и смотреть на море, отдыхать и думать уже не о земных делах, а о вечном, он вспоминает свою нелюбовь к России. Он всегда был антироссийски настроен», — сказал депутат Свищев.

Ранее 12 февраля экс-глава WADA Дик Паунд заявил, что России нужно взять перерыв на одну-три Олимпиады после допингового скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин.

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Владимир Седов
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