России нужно взять перерыв на одну-три Олимпиады после допингового скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение озвучил первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд, пишет Reuters.

К допинговым скандалам с участием России нужен менее мягкий подход, уверен он. Экс-глава WADA призвал Россию не участвовать в Олимпиадах, «пока они не возьмут все под контроль». Паунд также заявил, что русские спортсмены не помогают себе, потому что они не раскаялись.

«Они ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России», — добавил он.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин.