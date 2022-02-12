Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Германии заявила об усилении мер по предотвращению кризиса на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о начале усиления мир для предотвращения кризиса на Украине

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

В Германии решили усилить меры по предотвращению кризиса на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее цитирует РИА Новости.

«Я решила усилить меры по предотвращению кризиса, которые уже были приняты. В настоящий момент в министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений», — сказала Бербок.

В субботу, 12 февраля, МИД Германии также призвал своих граждан покинуть Украину «в кратчайшие сроки». С аналогичным обращением выступили в МИД Бельгии — там рекомендовали гражданам страны отказаться от поездок на Украину.

Ранее лидеры западных стран заявили, что хотят выйти из кризиса на Украине дипломатическим путем. Политики отметили важность скоординированных усилий для сдерживания «российской агрессии» по отношению к Украине. Они допустили введение дополнительных санкций и укрепление восточного фланга НАТО в случае военного вторжения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал представить доказательства о планируемом вторжении на Украину
Дагестанцы вспомнили о приезде Зинаиды Кириенко в Махачкалу
ФСБ задержала сына замминистра МВД
В Донецке прогремел мощный взрыв
В МИД России назвали сфабрикованным мифом угрозу вторжения на Украину
Глава МИД Германии заявила об усилении мер по предотвращению кризиса на Украине
В США испугались российского нападения на Украину в ближайшие дни
Оппозиция Украины выдвинула требования к Зеленскому
Американская журналистка поддержала Валиеву на фоне допингового скандала на ОИ
В России обвинили Запад в подталкивании Украины к силовому решению в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.