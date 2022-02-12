Глава МИД Германии заявила об усилении мер по предотвращению кризиса на Украине

В Германии решили усилить меры по предотвращению кризиса на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее цитирует РИА Новости.

«Я решила усилить меры по предотвращению кризиса, которые уже были приняты. В настоящий момент в министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений», — сказала Бербок.

В субботу, 12 февраля, МИД Германии также призвал своих граждан покинуть Украину «в кратчайшие сроки». С аналогичным обращением выступили в МИД Бельгии — там рекомендовали гражданам страны отказаться от поездок на Украину.

Ранее лидеры западных стран заявили, что хотят выйти из кризиса на Украине дипломатическим путем. Политики отметили важность скоординированных усилий для сдерживания «российской агрессии» по отношению к Украине. Они допустили введение дополнительных санкций и укрепление восточного фланга НАТО в случае военного вторжения.