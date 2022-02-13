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Спорт

Легкоатлетка Клишина показала фигуру в красном купальнике

Российская легкоатлетка Дарья Клишина показала на видео фигуру в красном купальнике

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новое откровенное видео. Оно доступно на странице спортсменки в Instagram.

Легкоатлетка показала фигуру в красном купальнике. На видео Клишина выпрыгивает из бассейна и позирует на бортике. Пользователи под роликом оставили десятки восхищенных комментариев. За несколько часов с момента публикации видео набрало более 13 тысяч лайков.

28 декабря 2021-го Клишина заявила, что не уверена, что вернется в Россию. Спортсменка уже восемь лет проживает на территории США. По ее словам, она уже воспринимает США как дом. «Но я с огромным удовольствием приезжаю в Россию и стараюсь это делать как можно чаще», — добавила Клишина.

Клишина регулярно публикует откровенное фото в социальных сетях. В частности, в начале декабря прошлого года она предстала перед фанатами в красном купальнике. У россиянки 371 тысяча подписчиков в Instagram.

На прошедших летом 2021 года Олимпийских играх в Токио Клишина не сумела выйти в финал турнира по прыжкам в длину. Во время квалификации прыгунья получила травму и была вынуждена покинуть стадион в инвалидной коляске.

Дарья Коршунова
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