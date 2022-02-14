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ЛДПР решила судиться из-за новостей о здоровье Жириновского

ЛДПР подаст в суд на СМИ, распространяющие слухи о здоровье лидера партии Жириновского

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Юристы ЛДПР собирают ложные материалы СМИ о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского для подачи исков в суд. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

Отмечается, что в последнее время ЛДПР столкнулась с «беспрецедентным уровнем лжи» в медиа. Практически каждый день в некоторых СМИ появляются основанные на слухах и домыслах сообщения о состоянии Жириновского, которые часто противоречат сами себе.

«Юристы ЛДПР в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд. Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском», — заявили в пресс-службе политсилы. В ЛДПР подчеркнули, что прекращают сотрудничество с рядом интернет-изданий, спекулировавших на подобных новостях и публиковавших непроверенные материалы.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в стабильном состоянии. В министерстве рассказали, что врачи продолжают оказывать политику всю необходимую помощь.

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14 февраля депутат от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с «Лентой.ру», что появившиеся в СМИ сообщения о воспалении мозга у Жириновского — слухи. По его словам, многие недостоверные Telegram-каналы в погоне за сенсацией публикуют подобные сообщения.

О госпитализации лидера ЛДПР с омикрон-штаммом коронавируса стало известно 9 февраля. Как сообщал «Коммерсантъ», политик две недели скрывал, что заразился, опасаясь, что данные об этом внесут ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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Алина Гончарова
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