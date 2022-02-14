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Спорт

Юрист оценил решение МОК отказаться от награждения фигуристов из-за Валиевой

Юрист Алексеев считает отмену награждения фигуристов из-за Камилы Валиевой неправомерной

Фото: Bernat Armangue / AP

Глава Ассоциации юристов России Сергей Алексеев дал оценку решению Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которому организация откажется от проведения церемонии награждения в том случае, если россиянка Камила Валиева попадет в число призеров на Олимпийских играх в Пекине. Его слова приводит «360».

По мнению юриста, 15-летнюю Валиеву не отстранили от Игр, что делает подобное ограничение неправомерным. Алексеев отметил, что данное решение также можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS).

МОК отказался от проведения церемонии награждения победителей командного турнира фигуристов, где сборная России заняла первое место. Также в комитете заявили, что откажутся от вручения медалей и по итогам личного турнира, если в число призеров попадет Валиева.

Ранее 14 февраля CAS допустил Валиеву к участию на Олимпиаде. Спортсменка выступит в личном турнире фигуристок 15 и 17 февраля.

Олимпиада продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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