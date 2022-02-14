Путин одобрил проект ответа МИД России для НАТО и ЕС

Президент России Владимир Путин одобрил текст ответа МИД для НАТО и ЕС, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», — рассказал Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что проект письменной реакции Москвы на ответы США, НАТО и ЕС по гарантиям безопасности занимает десять страниц.

