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Путин одобрил проект ответа МИД России для НАТО и ЕС

Путин одобрил проект МИД с ответами России по гарантиям безопасности США и НАТО

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин одобрил текст ответа МИД для НАТО и ЕС, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», — рассказал Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что проект письменной реакции Москвы на ответы США, НАТО и ЕС по гарантиям безопасности занимает десять страниц.

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Дмитрий Сотак
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