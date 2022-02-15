Канадская фигуристка-чемпионка высмеяла лидерство Валиевой в короткой программе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, канадка Меган Дюамель в Twitter прокомментировала лидерство россиянки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Дюамель обратила внимание, что Валиева почти на десять баллов опередила японку Вакабу Хигучи, которая стала пятой. «Две ошибки против отсутствия серьезных помарок плюс допинг дают такое преимущество. Понятно. Все абсолютно логично», — высмеяла она лидерство россиянки.

Валиева стала лидером в короткой программе ранее 15 февраля. За прокат 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла. На втором месте расположилась другая россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 79,84 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова стала четвертой с 74,60 балла в активе.

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля. Начало соревнований — в 13:00 по московскому времени. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) из-за положительной допинг-пробы Валиевой. В результате она была допущена до дальнейшего участия в Олимпиаде-2022.