Латыпов рассказал об эмоциях после провала в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал об эмоциях после провала в финальном отрезке эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Лытапов признался, что не испытывал психологического давления, когда его команда лидировала. По словам биатлониста, он делал свою работу. «Нужно сделать выводы и двигаться дальше. Неприятно в такой ситуации не удержать первое место», — подытожил спортсмен.

Латыпов отдельно подчеркнул, что для него была приятна поддержка партнеров по команде. «Это помогает убрать негатив», — отметил Латыпов.

Латыпов провалил стрельбу и был вынужден бежать два штрафных круга. До этого сборная России лидировала и претендовала на золотые медали. Победителями эстафеты стали норвежцы. Второе место у сборной Франции.